"Wir bleiben auf der Linie": Heinrich Schellhorn als Salzburger Grünen-Chef wiedergewählt

Coronabedingt war die Landesversammlung der Salzburger Grünen von November 2021 auf Jänner 2022 verschoben worden. Am Samstag fand die Veranstaltung nun als reine Online-Konferenz statt.

Mit 83,78 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen wurde Heinrich Schellhorn (60) am Samstag als Grünen-Landessprecher wiedergewählt. Gegenkandidaten gab es keine. Für Schellhorn beginnt damit die zweite Periode an der Spitze der Salzburger Grünen. Er hatte die Funktion im Mai 2018 von der früheren Parteichefin Astrid Rössler übernommen. Damals hatten 94,8 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder ihm ihre Stimme gegeben. Die Grünen Salzburg (ohne Teilorganisationen) verfügen aktuell über formell rund 500 Mitglieder in Salzburg, der Großteil davon befindet sich in der Stadt ...