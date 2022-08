Wir brauchen Troll-Beauftragte. Und zwar dringend.

Neulich in Tromsö. Die Stadt liegt in der Finnmark, in Norwegen. Beim Spaziergang stoße ich auf etwas Spezielles. Auf ein Troll-Museum. Es ist das einzige in Norwegen. Und da steht zu lesen: "Mit Augmented Reality." Mit bitte was? Die Erklärung:

"Augmented Reality" oder "Erweiterte Realität" ist eine neue, sich schnell entwickelnde Technologie, die es ermöglicht, der bestehenden Welt mithilfe eines Smartphones oder Tablets zusätzliche Objekte hinzuzufügen. "Mithilfe dieser Technologie werden die Exponate in unserem Museum zum Leben erweckt. ...