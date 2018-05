"Wir fahren mit Vollgas gegen die Wand" - Salzburger Vizebürgermeisterin über Pflegekräftemangel

In den sechs Seniorenwohnheimen der Stadt Salzburg fehlen derzeit 14 Pflegeassistenten. Bewerber gibt es kaum. Aussicht auf eine Verbesserung der Situation auch nicht. Die Landespolitik kümmere sich lieber um den Wolf anstatt um die Großmutter, stellt die für Soziales zuständige Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer fest.

"Wir haben unsere sechs Seniorenwohnhäuser von Grund auf saniert, alles ist tiptop, nur: Uns fehlen die Pflegekräfte", sagt Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer (SPÖ). Den Betrieb könne man zwar noch aufrecht erhalten, es stelle sich aber die Frage, wie es weitergehen soll. "Wenn wir" - und damit meint Hagenauer in erster Linie die Landespolitik, denn das Land sei per Gesetz für die Betreuung der Senioren zuständig - "nicht mit einem Maßnahmenbündel gegensteuern, dann liegen unsere Großeltern im Jahr 2025 wieder im Zwei- oder Dreibett-Zimmern, und einmal am Tag schaut wer vorbei. Ich glaube, das wollen wir alle nicht."

Das Dilemma: Die mit der Akademisierung der Pflegeausbildung einhergegangene Reform bringt vor allem den Seniorenwohnheimen Nachteile. Denn die auf die Arbeit in Krankenhäusern ausgerichtete zweijährige Ausbildung zum Pflegefachassistenten werde "voll gefördert" und koste dem Auszubildenden nichts, während man für die einjährige Ausbildung zum Pflegeassistenten 6000 Euro hinblättern müsse. "Natürlich würde ich mich vor diese Wahl gestellt auch für die Ausbildung zum Pflegefachassistenten entscheiden", gibt Christoph Baumgärtner, Zentraler Pflegedienstleiter im Magistrat zu. Und dennoch: In den Seniorenwohnheimen brauche es Pflegeassistenten.

Dass sich die Lage von alleine bessert, ist ausgeschlossen. Noch dazu, weil in den kommenden fünf Jahren etwa 60 beim Magistrat beschäftigte Pflegeassistenten in Pension gehen werden. Auch wenn man das Problem mit Geld alleine nicht lösen wird können: Dass die Pflegeassistenten-Ausbildung für Auszubildenden ebenso kostenlos sein muss wie jene zum Pflegefachassistenten ist eine Forderung von Hagenauer. Darüber hinaus sei aber noch sehr viel mehr notwendig.

Allen voran fehle ein Eingeständnis der Landesregierung zum vorhandenen Pflegenotstand. "Alle Beteiligten müssen sich an einen Tisch setzen und sich überlegen, wie Pflege im Jahr 2025 aussehen soll: Wollen wir mehr oder weniger stationäre Pflege, wie sieht die mobile Pflege aus? Und darauf aufbauend muss ein Maßnahmenbündel erarbeitet werden, mit dem die Ziele erreicht werden sollen. Dafür müssen dann die finanziellen Ressourcen zur Verfügung gestellte werden", zählt Anja Hagenauer auf. Apropos Finanzen: Die Stadt Salzburg gibt jährlich 50 Millionen Euro für die Seniorenpflege und -betreuung aus. "Zehn Prozent davon fordern wir vom Land, das ja eigentlich für die Betreuung der Senioren zuständig ist", erklärt Hagenauer.

Im Magistrat tue man einiges, um den Beruf attraktiver zu machen. "Wir bieten unseren Pflegeassistenten die Möglichkeit, mithilfe eines Fachkräftestipendiums auf die Diplomkrankenpflege aufzuschulen. Im Vorjahr haben zehn Mitarbeiter damit gestartet. Ab 2019 wollen wir auch unseren Alltagsbegleitern in den Heimen im Rahmen von Bildungskarenzen eine Ausbildung in Richtung Pflegeassistenz anbieten", kündigt Christoph Baumgärtner an. "Wir sind bereit, in den Ring zu steigen, aber ich erwarte mir auch ein deutliches Signal der Landespolitik", ergänzt Anja Hagenauer.

Die ÖVP wiederholte ihren Vorschlag, Pflegekräften von auswärts Dienstwohnungen anzubieten. "Eine der wichtigsten Fragen, die sich neue Mitarbeiterinnen von auswärts stellen, ist die Frage, wo sie in der Stadt rasch und zu halbwegs vernünftigen Preisen eine Wohnung finden. Hier könnte die Stadt mit auf das Dienstverhältnis befristeten Dienstwohnungen enorm punkten. Gerade weil die Pflegeberufe ja ohnehin nicht überbezahlt sind", betonen ÖVP-Klubobmann Christoph Fuchs und ÖVP-Seniorensprecher Gemeinderat Albert Preims.

(SN)