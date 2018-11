Wirbel um Billigwohnung für Strom-Manager

Ein Fall einer Wohnungsvergabe durch die Salzburg AG sorgte am Montag für viel Aufsehen.

Dass die Salzburg AG einem leitenden Mitarbeiter eine GSWB-Wohnung um 97,06 Euro Kaltmiete pro Monat zugewiesen hat, hat am Montag für Kritik gesorgt - speziell von der SPÖ: Neben Bürgermeister-Stv. Anja Hagenauer ("ein Topmanager darf nicht in einer Sozialwohnung wohnen") plädierte auch Gemeinderätin Michaela Fischer für Aufklärung in dieser Causa.

Beide Politikerinnen pochten auf die rasche Einführung der neuen Wohnungsvergaberichtlinien der Stadt, damit diese künftig das Einweisungsrecht in GSWB-Wohnungen im Stadtgebiet übernehmen könne. Häme gab es von FPÖ-Klubchef Andreas Reindl: "Die Salzburg AG beweist derzeit Trittsicherheit bei Fettnäpfchen." Laut GSWB sei für die Einweisung des Managers allein die Salzburg AG zuständig. Hintergrund sei ein Vertrag aus den 50er-Jahren, der den damaligen Stadtwerken ein Einweisungsrecht in die 24 Wohnungen in Salzburg-Lehen eingeräumt hatte. Laut Salzburg-AG-Aufsichtsratschef LH Wilfried Haslauer (ÖVP) sollen diese Wohnungen künftig vom Betriebsrat vergeben werden. Von der Salzburg AG wurde betont, dass der Manager "jetzt ohnehin ausziehen wird, weil die Wohnung nur als Überbrückung gedacht war".