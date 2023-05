Wirbel um Kindergarten-Abrechnung: Müssen Eltern Strafe zahlen?

Plus

In den städtischen Kindergärten gibt es vermehrt Kritik an der neuen Abrechnung des Magistrats: Wer sein Kind drei Mal nicht wie vereinbart abhole, müsse eine Strafe zahlen, heißt es in der Tarifordnung. SPÖ-Vizebürgermeister Bernhard Auinger erklärt, für wen der Passus gilt.

BILD: SN/ROBERT RATZER Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ).