Wirbel um Militär-Einberufung von Pongauer Hausarzt

SPÖ kritisiert Landeshauptmann. "Für so ein Theater habe ich kein Verständnis", sagt dessen Sprecher. Man arbeite bereits an einer Lösung.

Der Wahlkampf in Salzburg ist im vollen Gange und treibt so manche seltsame Blüte. Am Mittwoch schoss sich die SPÖ-Landespartei auf die Einberufung eines Großarler Hausarztes zu einer Milizübung des Bundesheeres von 22. bis 30. Juni ein. Die Gesundheitsversorgung des Tals werde durch die erzwungene Abwesenheit des einzigen Kassenarztes neun Tage lang ausgesetzt, monierte der Landtagsabgeordnete Hans Ganitzer. Dass es keine Freistellung gebe, könne nur ein schlechter Scherz sein, so Landesobmann David Egger. "Wo ist der Aufschrei der Landesregierung? Wo ...