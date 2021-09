Wirbel um Wohnbau in Zell am Moos: "Eine Wohnung ist teurer als im Schloss Mondsee"

In Zell am Moos sorgt ein Wohnbau für Wirbel. Die SPÖ ortet Spekulation, die ÖVP hadert mit dem Gesetz. Der Bauherr versteht die Aufregung nicht.

Es ist ein idyllisches Fleckchen Erde in Haslau in der oberösterreichischen Gemeinde Zell am Moos, unweit der Grenze zu Salzburg. Dort, wo einst Volksschüler unterrichtet wurden, steht seit Kurzem ein Mehrfamilienhaus mit 13 Wohnungen, errichtet von der Neuhofer Holz GmbH, einem Holz verarbeitenden Betrieb nur einen Kilometer entfernt. Dieser hatte das Haus errichtet, um seinen Mitarbeitern, die teilweise von weit her pendeln, eine Wohnung in der Nähe des Arbeitsplatzes anbieten zu können.

Dagegen gebe es nichts einzuwenden, so ...