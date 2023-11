Wird der Tourismus in Großarl zum Wahlkampfthema?

Die Parteien haben in der Pongauer Gemeinde die Weichen für die Gemeindewahl 2024 gestellt. Die ÖVP setzt auf ihren Amtsinhaber und ihre Mandatsmehrheit. Aus der neu gegründeten FPÖ und aus der SPÖ wird Kritik an einer zu rasanten Entwicklung im Tourismus laut.

In der Tourismusgemeinde Großarl könnte die Gemeindewahl 2024 ein wenig spannender als vergangene Wahlgänge werden.

Für große politische Vielfalt ist Großarl nicht bekannt. Wahlen sind meist ein Duell zwischen ÖVP und SPÖ, früher waren auch Heimatlisten stark. Jetzt will die FPÖ mitmischen Die Freiheitlichen haben am Dienstag im Hinblick auf die Gemeindevertretungswahl am 10. März ...