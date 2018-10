Wirtschaftskonzept für die Stadt hat 25 Jahre auf dem Buckel

Ein neues wurde 2017 vorgelegt, aber nie beschlossen. Die SPÖ will das Papier aus der Schublade holen.

1993 wurde in der Stadt Salzburg eine Wirtschaftsstrategie ausgearbeitet. Zu diesem Zeitpunkt war Österreich noch nicht einmal EU-Mitglied. 1995 wurde das Konzept vom Gemeinderat beschlossen. 23 Jahre später ist es immer noch gültig.

Denn 2017 sollte in der letzten Senatssitzung unter Heinz Schaden ein überarbeitetes Konzept basierend auf einer WIFO-Studie beschlossen werden. Doch die ÖVP wollte darüber noch beraten. Und somit wurde das vorliegende Papier nie beschlossen. Die SPÖ will nun, dass das Konzept wieder vorgelegt wird. "Seit dem EU-Beitritt hat sich einiges geändert", sagt SPÖ-Gemeinderat Hermann Wielandner. Mittlerweile sei es schwieriger geworden, Flächen für Firmen und Betriebe zu finden. Zudem reagiere die Bevölkerung sensibler auf Ansiedelungen. Die SPÖ will keine weiteren Gewerbeflächen mehr auflassen, sagt Wielandner. Der Amtsbericht, den Schaden 2017 habe vorlegen lassen, ziele darauf ab. "Wir sollten es schaffen, dass sich Headquarters hier ansiedeln", sagt Wielandner. Und die Stadt müsse in Regionen denken, und etwa auch mit Gemeinden wie Puch oder Elsbethen ein gemeinsames Gewerbegebiet entwickeln.