Wo drückt der Schuh? - Das war die Bürgerversammlung 2023

Bei der gut besuchten Veranstaltung in der Halle für Alle gab es viel zum Nachholen: Die letzte Bürgerversammlung stand pandemiebedingt 2019 auf dem Programm.

Dass das Thema Hochwasserschutz im Oberpinzgau omnipräsent ist, zeigte sich auch bei der Mittersiller Bürgerversammlung am vergangenen Donnerstag.



"Rückhaltebecken sind nicht das Ende der Fahnenstange"

Walter Pfeiffer, seit Jahrzehnten Obmann der Wassergenossenschaft Burkbach, warf in der abschließenden Fragerunde das Thema "Kraftwerk im Obersulzbachtal" in den Raum: "Die geplanten Rückhaltebecken in den Tauerntälern sind zwar recht und schön, aber nicht das Ende der Fahnenstange. Für die bestmögliche Sicherheit müsste dort ein Kraftwerk drinnen im Tal gebaut werden - ähnlich wie in Uttendorf, in Kaprun oder im Zillertal. Diese werden so bewirtschaftet, dass Platz für große Wassermengen frei bleibt. Zwei Bürgermeister haben mir schon darin recht gegeben, dass es im Obersulzbachtal eigentlich nur Geröll gibt und nichts wirklich Schützenswertes. Profis wie die Salzburg AG oder der Verbund könnten das bestimmt umsetzen."

Aufgrund seines Fachwissens nahm dazu Gemeindevertreter Herwig Hölzl (SPÖ) Stellung: "Es ist tatsächlich so, dass dort ein Kraftwerk aus geologischer Sicht einfach nicht möglich ist. Diesen Traum kann man nicht weiterträumen, das haut nicht hin."



Fernwärme, Blackout, Kaffeehaussorgen und mehr

Ein weiterer interessierter Besucher hinterfragte die Sinnhaftigkeit des Standortes vom Mittersiller Gewerbegebiet West, das sich oberhalb des Mittersiller Schutzdammes befindet und 2021 überflutet worden ist. Er glaube, dass das Hochwasserereignis 2021 ohne die Aufschüttung dort glimpflicher verlaufen wäre. Bürgermeister Wolfgang Viertler (Liste Viert) verwies u. a. auf die entsprechende Widmung und dass es galt, einen bestehenden Vertrag einzuhalten. "Ich verteidige das sachlich und rechtlich. Und alles war auf ein 100-jährliches Hochwasserereignis ausgerichtet. Was dann kam, war ein 300-jährliches."

Auch weitere Stellungnahmen von Mittersiller/-innen zeigten auf, wo sie der Schuh drückt: Eine Frau aus Burk hofft auf die Fernwärmeanbindung des Bereiches beim Lagerhausstandort und eine Bewohnerin des Stadtteils Felben bedauerte, dass es dort kein Kaffeehaus gibt. Bei einem weiteren Wunsch ging es um mehr Informationen der Stadtgemeinde zum Thema Blackout. Aufgeploppt sind auch Ungerechtigkeiten beim bundesweiten Klimabonus.



Neben Anregungen und Wünschen gab es auch Dank

Viertler - für ihn war es die letzte Bürgerversammlung als Bürgermeister - sowie seine Stellvertreter Volker Kalcher (Liste Viert) und Gerald Rauch (SPÖ) konnten die Fragen der Bürger/-innen schlüssig beantworten bzw. versicherten, die Anliegen "mitzunehmen".

Anders, als bei anderen Bürgerversammlungen von den PN erlebt, gab es neben den Fragen, Wünschen und Anregungen auch Lobes- und Dankesworte für die Arbeit der Gemeinde und der Lokalpolitiker/-innen zu hören. ZAHLEN & FAKTEN AUS MITTERSILL

> 26,6 Millionen Euro

Das Jahresbudget beträgt 26,6 Mio. Euro. Durch Fixkosten (Kinder- und Seniorenbetreuung, Personalkosten, Straßenbau,...) bleiben 1,3 Mio. Euro zur freien Verfügung. Dass man in der Vergangenheit ein Infrastrukturpaket für fünf Jahre schnürte, hat sich angesichts der steigenden Zinsen als Glück erwiesen. Zukunftsprojekte: Sanierung Zeugstätte der Freiwilligen Feuerwehr, Sanierung der Volksschul-Turnhalle, eventuell Veranstaltungssaal im Umfeld des Nationalparkzentrums



> 1,97 Millionen Kilowattstunden

Mit dem Trinkwasserkraftwerk und mit sechs Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden erzeugt die Stadt pro Jahr rund 1,97 Mio. kWh Strom. Der Verbrauch (1,21 Mio. kWh für Gemeindeinfrastruktur) liegt deutlich darunter - das bedeutet Einnahmen durch den Verkauf von Strom.

Ein großes Ziel: Mithilfe von technischen Möglichkeiten den Strom, der in Mittersill produziert wird, in Mittersill zu verwenden.

> 550.000 Euro

Seit dem Hochwasser 2021 hat die Stadtgemeinde umfassende Sanierungsmaßnahmen gesetzt - zum Beispiel Mauererhöhungen im Gewerbegebiet und im Zentrum. Die Maßnahmen am Stampferauersteig erfolgen im Zuge des Wiederaufbaus der Lokalbahn. Gesamtkosten: 550.000 Euro.

INFO-VERANSTALTUNG AM 19. JULI

Hochwasserschutz Oberpinzgau/Tauerntäler: Infoabend des Landes am 19. Juli um 19 Uhr im Nationalparkzentrum.