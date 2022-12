Wo in der Stadt Salzburg die Suche nach Mietern 23 Mal ohne Erfolg blieb

Seit Februar bietet das Wohnservice eine Immobilie in Nonntal an. Bisher gab es nur Absagen. Das Amt will die Regeln ändern, ein politischer Konsens dafür fehlt bisher.

Das Gebäude in der Nonntaler Hauptstraße blickt auf eine jahrhundertelange Geschichte zurück. Davon zeugt nicht nur der Inn-Salzach-Stil, in dem es errichtet wurde, sondern auch die Innenausstattung. Der Eingangsbereich, der hinter einem wuchtigen Portal liegt, ist mit großen Steinen gepflastert. Links entlang der Wand befinden sich Fahrradabstellplätze. Der Weg in den zweiten Stock führt über ein dunkles, ungeheiztes Stiegenhaus. Einen Aufzug gibt es nicht. Hinter der Tür mit der Nummer sechs liegt eine 68 Quadratmeter große Drei-Zimmer-Wohnung, die seit bald ...