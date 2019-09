Seit 20 Jahren finden Jugendliche, die keinen anderen Ausweg mehr sehen, Zuflucht in der Jugendnotschlafstelle der Caritas.

28.622 Nächte haben knapp 1500 Burschen und Mädchen in akuten Krisensituationen in den vergangenen zwei Jahrzehnten in der Jugendnotschlafstelle Exit 7 der Caritas in Salzburg-Maxglan verbracht. "Jede Nacht birgt die Chance auf ein neues Leben", sagte Caritas-Direktor Johannes Dines anlässlich ...