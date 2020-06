Die innere Uhr vieler Schüler ist während der Wochen zu Hause durcheinander geraten. Manche ticken schon im Ferienmodus. Auch die Lust älterer Schüler auf freiwilligen Sportunterricht hält sich in Grenzen.

Nach den Pflichtschülern, die seit 18. Mai wieder zur Schule gehen, sind am 3. Juni auch die Oberstufenschüler in die Klassen zurückgekehrt. Nach dem wochenlangen Online-Unterricht zu Hause fällt es vielen schwer, in den Tagesrhythmus zurückzufinden, weil sie bis lange ...