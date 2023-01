Gratis-Kindergarten birgt Potenzial in mehrfacher Hinsicht

Ihre Zahl steigt kontinuierlich. Heute gibt es um mehrere Hundert Betreuungsplätze mehr als 2018. Eitel Wonne gestaltet sich die Situation trotzdem nicht. In vielen Gemeinden schließen die Kindergärten zu Mittag, machen zu lange Ferien, nehmen Kinder erst ab drei Jahren oder sind sehr teuer.

Nun fordert Landeshauptmann Wilfried Haslauer also rund 90 Tage vor der Landtagswahl am 23. April den Gratis-Kindergarten. Dagegen kann niemand ernstlich etwas haben. Im Gegenteil, er erntet damit in der Sache selbst viel Zuspruch: ...