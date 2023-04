Ohne ausreichend Frauenpower ist Politik eine halbe Sache

Frauen sind in der Politik unterrepräsentiert, besonders, wenn man gedanklich die Bürgermeister-Riege durchgeht (in neun von 119 Gemeinden amtieren Frauen, die Quote beträgt 7,6 Prozent), aber durchaus auch im Landtag, dessen 36 Abgeordnete am 23. April neu gewählt werden.

Es heißt, es gäbe keine Kriege, hätten die Frauen das Sagen. Diese Aussage bezweifle ich. Frauen setzen sich wie Männer Ziele und legen oft enormen Einsatz an den Tag, um diese zu erreichen. Ihr Mehrwert: Sie bringen ihre Lebensrealitäten ...