Ein Budget muss alles beinhalten - von Steuereinnahmen bis hin zu Portokosten. In manchen Bereichen verdient die Stadt Salzburg ganz gut.

Nächste Woche, am 11. Dezember, muss der Gemeinderat der Stadt Salzburg das 600 Millionen Euro schwere Budget für das kommende Jahr beschließen. Klingt nach einer trockenen Angelegenheit. Dabei ist das Budget - wie es so schön heißt - in Zahlen ...