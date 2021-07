Wohin mit dem Verkehr in Hof? Es gibt große und kleine Pläne

Die Autokolonnen durch den Ort sind eines der heißesten Themen in der Gemeinde Hof. Experten tüfteln vor allem an den Kreuzungen.

Sommerzeit ist Stauzeit. Das gilt besonders für die Wolfgangseestraße: bei Schönwetter wegen der vielen Badegäste an den Seen, bei Schlechtwetter aufgrund des Ausflugsverkehrs von Touristen in die Stadt Salzburg.

Bis zu 27.000 Kfz, darunter 1600 Lkw, fahren im sommerlichen Spitzenverkehr in 24 Stunden durch das "Straßendorf" Hof. Gut 16.400 davon oder 61 Prozent sind Durchzugsverkehr. Das ergab die Verkehrsanalyse des Planungsbüros Schlosser im Auftrag der Gemeinde. In "normalen" 24 Stunden ist die B158 mit rund 20.200 Fahrzeugen des ...