Wohl keine Konkurrenz für Manfred Brugger in St. Veit

Der St. Veiter ÖVP-Ortschef Manfred Brugger kandidiert bei den Bürgermeisterwahlen 2024 erneut. Währenddessen hat man sich seitens der örtlichen SPÖ dazu entschieden, keinen Kandidaten zu stellen.

Einstimmig wurde der amtierende St. Veiter Bürgermeister Manfred Brugger im Rahmen der vergangenen Präsidiumswahl der ÖVP als Spitzenkandidat für die bevorstehenden Bürgermeisterwahlen nominiert. Nach seiner ersten Amtszeit will sich der 51-jährige Unternehmer den Themen rund um den Radweg und dem bereits begonnenen Baulandsicherungsmodell "Wimmfeld" widmen.

"Ich bedanke mich für das Vertrauen der St. Veiter ÖVP-Fraktion und die gute Zusammenarbeit. Für mich ist es eine große Ehre, gemeinsam mit meinem tollen Team unsere wunderschöne Marktgemeinde zu gestalten, den Menschen zu helfen und sie zu unterstützen", erklärt der amtierende Bürgermeister Manfred Brugger.

73 Prozent der Wähler schenkten Brugger 2019 ihr Vertrauen

2019 sicherte sich Brugger den Platz auf dem Chefsessel der 3500-Einwohner-Gemeinde eindeutig mit fast 73 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Erwin Tockner von der örtlichen SPÖ stand damals dem ÖVP-Kandidaten gegenüber. Doch seitens der "Roten" rechnet man sich im kommenden Jahr keine guten Chancen aus. "Rein rechnerisch hat eine Kandidatur nach dem Wahlergebnis von 2019 nur wenig Sinn. Wir sind darüber hinaus auch mit der Arbeit des Bürgermeisters zufrieden - darum stellen wir in der kommenden Wahl keinen Spitzenkandidaten auf", erklärt Tockner. "Wir werden aber sehr wohl als Liste auftreten und hoffen, dass wir so auch in Zukunft maßgeblich an den Agenden der Gemeinde beteiligt sein werden und St. Veit weiter zu Diensten sein können."

Die dritte Partei in St. Veit "Die Freie Partei Salzburg Wir für unser St. Veit" hat sich laut Gemeinderat Renate Gruber unterdessen noch nicht entschlossen und will sich für ein weiteres Vorgehen Zeit nehmen.