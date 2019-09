Die Wohnbaulandesrätin schlägt einen Ankauf der Fläche in Liefering vor. Das stößt in der Stadtpolitik auf breiten Zuspruch.

Das Land solle die Salzburg-AG-Fläche an der Autobahn in Liefering ankaufen und dort Wohnungen errichten. Dieser Vorschlag von Wohnbaulandesrätin Andrea Klambauer (Neos) sorgte am Freitag für Aufregung. Wie berichtet, hat die Salzburg AG den Neubau einer Obusremise auf dem Areal ...