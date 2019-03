Wohnbauförderung: Mieten in 6000 Wohnungen sollen heuer sinken

Die Gemeinnützigen Wohnbauträger sollen weiterhin ihre Kredite umschulden, um günstigere Zinsen zu bekommen. Der Vorteil müsse an die Mieter weitergegeben werden, betont die Landesrätin. In 6800 Mietwohnungen sei das schon gelungen.

Seit acht Jahren sinken die Zinsen. Wohnbauprojekte, die früher finanziert worden sind, haben daher noch eine ganz andere Zinsbelastung. Das Land Salzburg hat daher eine gesetzliche Änderung vorgenommen. Gemeinnützige Wohnbauträger sollen ihre Kredite umschulden und zeitlich strecken, damit sie zu günstigeren Konditionen kommen. Neos-Wohnbaulandesrätin Andrea Klambauer sagt: "Wir haben in Salzburg 35.000 geförderte Mietwohnungen, davon sind 10.000 ausfinanziert und 25.000 sind noch in der Finanzierungsphase. Die günstigen Zinsen heute bieten natürlich eine deutliche günstigere Finanzierung der Baukosten." In 500 Verträge sei schon eingegriffen worden, in 408 weitere wolle man das heuer noch tun und neu ausverhandeln. "In den vergangenen neun Monaten haben wir 6815 Wohnungen günstiger gemacht. Im Schnitt sind es 73 Cent pro Quadratmeter. Das sind bei einer 65 Quadratmeter Wohnung immerhin 47 Euro", sagt Klambauer. Die Ersparnis liege je nach Vertrag und Wohnung zwischen einem Cent und fünf Euro je Quadratmeter. "Das wirkt sich auch für die gesamte Restfinanzierungszeit aus." Wobei dazu gesagt werden muss: Eine solche Umschuldung wirkt sich nur auf die Höhe des Hauptmietzins aus, nicht aber auf die Betriebskosten. Wenn diese steigen, steigt auch die Miete insgesamt.

Weitere 6000 Mieter sollen profitieren

Dennoch: Weitere 6000 Mieter sollen heuer noch vom Mietensenkungsprogramm profitieren, sagt Klambauer. Das Land hofft damit auch auf einen anderen Nebeneffekt: Dass Mieter dann keine Wohnbeihilfe mehr in Anspruch nehmen müssen. Denn 30 Millionen Euro sind allein heuer für die Wohnbeihilfe budgetiert - das ist mehr als ein Fünftel des gesamten Wohnbaubudgets, und die Beihilfensummen klettern jährlich nach oben.

Was die neue Wohnbauförderung betrifft, so hat es bis Ende Februar 107 Ansuchen für den Kauf einer Wohnung und 40 Ansuchen für die Errichtung von Eigentum (Hausbau) gegeben. Das sind bei weitem nicht mehr jene Zahlen, die zu Beginn der neuen Wohnbauförderung erreicht wurden. Damals wurde der Fördertopf regelrecht gesprengt. Walter Aigner, Chef der Wohnbauabteilung des Landes, geht aber davon aus, dass mit Mai die Antragszahlen auch wieder steigen. "Wir gehen schon davon aus, wenn die Bauphase heuer wieder startet, dass es mehr Anträge gibt. Aber der Zeitdruck ist jetzt mal heraussen bei den Leuten, das spüren wir schon. Denn in der Errichtungsförderung ist das Baubeginnsverbot entfallen. Man muss innerhalb von sechs Monaten nach erteilter Baugenehmigung um eine Förderung ansuchen." Ab 800 Quadratmeter gibt es keine Förderung mehr.

Was den Mietwohnbau betrifft, so soll heuer der Bau von 848 Wohnungen sichergestellt werden.



Quelle: SN