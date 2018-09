Wohnbauprojekt Gneis: Stadt will Dialog mit den Anrainern

Stadtplanung, der Bauträger "Heimat Österreich" und die Bürger wollen bei der Entwicklung des Wohnbauprojekts an der Berchtesgadner Straße in Gneis neue Wege gehen - Stichwort: "Partizipation und Kooperation". Denn zuvor hatte es bereits erste Protest gegen das geplante Wohnbauprojekt gegeben.

An der Berchtesgadner Straße in Gneis soll auf einer rund 2,8 Hektar großen Fläche ein hochwertiges Wohnviertel entstehen, das sich in die Umgebung am Stadtrand und in den bestehenden Stadtteil einfügt. Bisher ist das Areal als

landwirtschaftliche Fläche genutzt, die nun als Wohngebiet umgewidmet werden soll. Bauträger ist die Heimat Österreich GmbH.

Im Vorfeld einer ersten öffentlichen Projektvorstellung im Juni gab es aber Proteste der Anrainer wegen der doch recht hohen Bebauungsdichte des Projekts gegeben. Planungsstadtrat Johann Padutsch (BL) hatte im Frühjahr in einem SN-Bericht von einer Dichte von 0,8 bis 0,9 und von bis zu 300 Wohneinheiten gesprochen. Die Gneiser führten zudem ins Treffen, dass der Zuzug vieler junger Familien den Bau von Schul- und Kindergartenplätzen notwendig machen würde. Beides war bisher in dem Projekt nicht vorgesehen.

Nun geht die Stadt neue Wege - und hat den Zeitdruck aus dem Projekt genommen, bei dem ursprünglich noch heuer der Architekturwettbewerb hätte starten sollen. Im Vorfeld des Wettbewerbs, der nun erst 2019 starten soll, findet ein kooperatives und partizipatives Workshop-Verfahren mit Beteiligung der Gneiserinnen und Gneiser statt, in dem die städtebaulichen Rahmenbedingungen erarbeitet werden. Planungsstadtrat Padutsch: "Die Beteiligung - und nicht nur Information - der Bürgerinnen und Bürger in Gneis ist mir ein großes Anliegen. Der Arbeitsprozess, auf den wir uns jetzt gemeinsam verständigt haben, könnte ein Modellprojekt für die Zukunft werden."



Davon ist auch Peter Wenger, Sprecher der Initiative "Bürger für Gneis" überzeugt: "Die Gesprächsbereitschaft und der partnerschaftliche Umgang auf Seiten Bauträger und Stadtplanung haben uns wirklich positiv überrascht. Diese Form von offener, proaktiver Zusammenarbeit auf Augenhöhe, schon ab Beginn der Projektphase ist völlig neu - und wir freuen uns auf die nächsten Schritte!"



Auch Stephan Gröger, Direktor der Heimat Österreich, betont: "Ich sehe das ungemein positiv, dass sich die Stadt zu diesem neuen, doch sehr aufwendigen Verfahren entschlossen hat, bei dem alle Beteiligten gemeinsam an einem Tisch sitzen und von einer professionellen Moderation begleitet werden. Auch wenn das im Vorfeld zeitaufwändiger ist, wird es die Qualität des Projekts erhöhen. Wir sind hier Vorreiter für einen Entwicklungsprozess, der neue Standards setzen kann."



Die Vorteile des neuen Entwicklungsprozess wurden am Montag bei einem Pressegespräch so dargestellt:



Kooperation: Mit der fachlichen Planung der Rahmenbedingungen werden parallel zwei Planungsteams beauftragt, die jeweils aus Fachleuten für Architektur/Städtebau und Fachleuten für Freiraum-/Landschaftsplanung bestehen. Zu Beginn arbeiten beide Teams je eigenständige Varianten aus, die in einem kooperativen Prozess schließlich zum gemeinsam ausgearbeiteten Entwurf eines städtebaulichen Leitbildes zusammengeführt werden. Moderierte Workshops und vorbereitende Atelierphasen wechseln einander ab.



Partizipation: Moderiert werden die Workshops von einem extra eingesetzten

Organisationsteam, federführend dabei ist das Planungsbüro "stadtland". An der Entwicklung und Diskussion der Ergebnisse ist zudem eine Begleitgruppe beteiligt, in der Fachleute der Stadtplanung und des Projektbetreibers, Fachberater/innen aus ergänzenden Bereichen (Verkehr, Soziales, SmartCity u.ä.) sowie Bürgervertreter*innen.



Zielsetzung der innovativen, umfassenden und partnerschaftlichen Form der Projektentwicklung: Ein städtebauliches Leitbild als Grundlage für einen einstufigen Realisierungswettbewerb sowie für das Umwidmungs- und Bebauungsplanverfahren. Die Initiative "Bürger für Gneis" ist aktiv beteiligt, ihre Anregungen und Anforderungen gehen ebenso in den Entwicklungsprozess ein wie jene der zukünftigen Bewohner*innen.



Eine hohe Wohn- und Lebensqualität sowohl in der Wohnsiedlung als auch im bestehenden Umfeld soll durch eine durchdachte, integrierte Freiraumstruktur, autofreie Innenzonen und gute Erreichbarkeit zu Fuß und mit dem Fahrrad entstehen. Eingebunden werden zudem die Smart City Ziele der Stadt und Überlegungen zum zukünftigen Bedarf an gewerblicher, sozialer, kultureller und Dienstleistungsinfrastruktur, die sich durch das neue Wohnbauprojekt ergeben.



Weitere Vorgangsweise und Zeitplan

Als erstes gibt es laut Stadt eine Startbesprechung mit den beauftragten Planungsteams im Oktober sowie die vorbereitende Atelierphase. Dann folgen drei Workshops (November 2018 bis März 2019), anschließend jeweils öffentliche

Information über Zwischenergebnisse für Interessierte; Weiterentwicklung durch

Planungsteams. Dritter Schritt ist die Zusammenführung der Ergebnisse und Endbericht "Städtebauliches Leitbild" bis Mai 2019.

Eckdaten des Projekts

Das Planungsgebiet mit rund 2,8 Hektar liegt an der Berchtesgadner Straße im Bereich des Dossenwegs, wird bisher landwirtschaftlich genutzt; eine Umwidmung als Wohngebiet ist geplant. Entstehen soll eine Wohnsiedlung mit 250 bis 280 Wohnungen, davon 75 Prozent geförderter Mietwohnbau (inklusive 25 Prozent Mietkauf und ein Anteil betreutes Wohnen), der Rest im Baurechtseigentum. Ergänzend ist gewerbliche Nutzung und soziale Infrastruktur vorgesehen.

Quelle: SN