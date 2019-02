Wohnbaustreit landete vor dem Höchstgericht

In Henndorf regt ein Bauprojekt am Schoarerberg auf. Die Anrainer gingen bis zum Verwaltungsgerichtshof und drängen auf eine Ortsbildkommission.

Passt ein Bau mit zehn Eigentumswohnungen in einen von Einfamilienhäusern geprägten Ortsteil? Dieses Thema ärgert die Anrainer am Schoarerberg in Henndorf. Der Hintergrund: Ein privater Bauträger aus Oberösterreich hat dort ein Grundstück mit Blick zum Wallersee gekauft. 2015 wurde der Bebauungsplan für den Ortsteil abgeändert. Im April 2017 hat Bgm. Rupert Eder (ÖVP) das vom Bauträger eingereichte Projekt genehmigt. Die Anrainer gingen in Berufung. Denn wie Nachbar Otto Greiner bemängelt, passe der massive Bau, von dem bereits der Rohbau steht, mit zwei Voll- und einem Dachgeschoß nicht ins Ortsbild: "Für mich ist das reine Kommerzarchitektur. Vorher stand dort ein Zweifamilienhaus." Und laut Bebauungsplan müsse auf die Bebauung der Umgebung Rücksicht genommen werden, sagt der Bauingenieur.