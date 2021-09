Wohnen: Braucht die Stadt Salzburg Hochhäuser?

Kein Grund, hohe Preise: Die Entwicklung könnte in die Vertikale gehen, meinen Wohnbauträger. Salzburgs Planungsstadträtin ist skeptisch.

35 Etagen bzw. 114 Meter hoch mit 470 Wohneinheiten: Das sind die Eckdaten des Q-Towers, den das Österreichische Siedlungswerk (ÖSW) derzeit als "ikonisches Projekt" in Wien vermarktet. 2023 soll es fertig sein. Und geht es nach ÖSW-Vorstand Michael Pech, könnten Wohnhochhäuser in Zukunft eine wesentliche Rolle bei Nachverdichtungen haben - auch in den Landeshauptstädten. Denn das Thema Flächenverbrauch werde inzwischen sehr kritisch gesehen -"nicht nur von grün angehauchten Menschen in unserem Land", meinte Pech in seiner Funktion als Aufsichtsratsvositzender des ...