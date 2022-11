In der Stadt Salzburg muss bald per Gesetz mehr Grünfläche geschaffen werden

Die Landeshauptstadt soll begrünt werden. Damit das gelingt, werden bald auch kleinere Bauvorhaben per Gesetz zu einem Grünanteil verpflichtet.

Der Tenor der Klimaforscher ist einhellig: Die Anzahl an Hitzetagen mit Werten über 30 Grad wird in den nächsten Jahren weiter steigen. Christian Ortner von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik zur Klimaentwicklung: "Es wird schwierig, die Hitze aus den Städten zu bringen." Urbane, verbaute und dicht besiedelte Gebiete brauchen im Idealfall eine natürliche Frischluftzufuhr, die sich aus Waldgebieten oder Flüssen ergeben könnte. In der Landeshauptstadt wirkten sich vor allem der Mönchsberg und der Kapuzinerberg positiv aus.

Fakt ...