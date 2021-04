Wohnen über dem Supermarkt wird zum neuen Trend

Die Überbauung alter Geschäfte ist schwierig. Werden sie aber in Neubauten integriert, hat es viele Vorteile - für Bürger, Gemeinde, Händler und Ortsbild.

In zehn von 119 Gemeinden im Bundesland gibt es keinen Nahversorger. Zudem wird die Kritik an flächenfressenden Supermärkten in der Peripherie immer lauter. Die von der Politik gewünschte nachträgliche Überbauung von Supermärkten wurde noch nirgends realisiert.

Abhilfe schaffen nun Projekte, in denen der Supermarkt bei einem mehrgeschoßigen Wohnbau gleich mitgeplant wird, was langsam zum Trend wird. Allein die Salzburg Wohnbau hat bereits solche Projekte in Annaberg, Abtenau, Golling, Mauterndorf, Bischofshofen und am Ginzkeyplatz in Salzburg realisiert. Heuer setzt ...