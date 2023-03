Wohnungen der Stadt in Salzburg-Lehen: Mieter klagen über Schimmel

Die alte Wohnanlage der Stadt in Salzburg-Lehen harrt der Sanierung. Ab Herbst wird jetzt nach Jahren des Stillstands zumindest das Dachgeschoß ausgebaut.

Blick in die Wohnung von Alexander Menschik.

Auch in der Wohnung von Malyuun Ogle und ihren Söhnen Salman und Zubeyr breitet sich Schimmel aus.

Mieterin Brigitte Schaffer bleibt hartnäckig. Mehrfach hat sie öffentlich auf den Zustand des "Vierkanters" aus dem Jahr 1941 in Salzburg-Lehen hingewiesen. Die denkmalgeschützten Wohnhäuser, in denen unter den Nationalsozialisten Mitarbeiter der Wehrkreisverwaltung wohnten, liegen eingebettet zwischen Tulpenstraße, Nelkenstraße, Rosengasse und Liliengasse. Sie gehören der Stadt. Verwaltet werden sie von der Kommunale gswb Liegenschaftsverwaltung (KgL). Ein Teil der 113 Wohnungen gehört saniert und steht leer, wodurch der Stadt nicht nur dringend benötigter Wohnraum entgeht, sondern auch Mieteinnahmen. Der Innenhof, in dem ...