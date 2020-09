Wohnungen fix, Kosten und Vergabe aber nicht

250 Wohnungen sind am Dossenweg geplant. Offen ist aber, wer dort preisgedeckeltes Eigentum bekommt und ob die Preislimits auch halten.

Am Montag sollte klar sein, wie die neuen Wohnbauten am Dossenweg in Salzburg-Gneis aussehen werden: Die Wettbewerbsjury hatte ihre Beratungen um 8.30 Uhr begonnen. Jedoch: Gegen 18 Uhr war die Sitzung zwar aus. Eine von der Stadt geplante Videopräsentation des Siegerprojekts wurde aber abgesagt. Denn der Sieger dürfe frühestens Dienstagvormittag präsentiert werden - nach juristischer Abklärung in puncto Datenschutz und Stillhaltefristen, hieß es. Allerdings wird das "Siegerbüro" ohnehin nur zwei der vier Baukörper errichten. Denn es stand schon länger fest, ...