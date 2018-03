Wohnungsamt Salzburg: Dagmar Steiner als neue Leiterin offiziell fix

Der Stadtsenat hat Dagmar Steiner mit heutigem Tag als Wohnungsamts-Chefin bestellt.

Interimistisch hat Dagmar Steiner (48) das städtische Wohnungsamt bereits seit 1. Juli 2017 geführt. Denn ihr Vorgänger Franz Eder war mit diesem Datum in Pension gegangen. Mit Wirkung von heute, 1. März, wurde die gebürtige Tamswegerin per Senatsbeschluss nun auch offiziell zur Amtsleiterin bestellt. Davor war die Absolventin des Publizistikstudiums im städtischen Sozialamt tätig. Im Wohnungsamt führt sie elf Mitarbeiter. Steiner: "Wir haben 3000 Wohnungssuchende auf der Warteliste. 2017 hatten wir kaum Neubauprojekte, daher hatten wir ,nur' 600 Wohnungen zu vermitteln." Ein Faktum ist aber, dass "im Schnitt jeder Dritte die von uns angebotene Wohnung verweigert". Steiner betreut auch die seit März 2017 laufende Miet:Garantie, bei der die Stadt für Wohnungseigentümer die Vermietung übernimmt: "Damit haben wir bereits neun Wohnungen vermietet; für zwei weitere suchen wir Mieter." Wie wohnt Steiner selbst? "Ich habe mit meinem Mann eine Eigentumswohnung mit 70 Quadratmetern in Aigen, die wir vor 20 Jahren gekauft haben. Die war damals noch günstig."