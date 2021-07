Wolf: Abschuss-Verordnung dürfte wohl beim VfGH landen

Die Grünen und die ÖVP einigten sich: Den Problemwölfen soll es schneller an den Kragen gehen. Mit dem Kompromiss sind alle Parteien zufrieden - nur die Naturschutzorganisationen nicht.

Die Grünen und die ÖVP einigten sich am Mittwoch in Sachen Wolf - zur Überraschung vieler. "Es war ein hartes und zähes Ringen. Aber es wurde ein Kompromiss gefunden", sagt Kimbie Humer-Vogl, die grüne Klubchefin im Landtag. Die Landesregierung einigte sich auf ein neues Vorgehen: Ein Wolf, der mehr als 24 Schafe tötet oder verletzt, wird per Verordnung künftig "entnommen" - sprich getötet. Freilich müssen dafür bestimmte Bedingungen erfüllt sein, es bleibt also reichlich kompliziert. Aber dennoch: Alle Parteien zeigen ...