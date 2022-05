Wunsch nach Bauland: Müssen die fruchtbarsten Felder verbaut werden?

Ein Land soll sich selbst mit Lebensmitteln versorgen können. Wünsche nach immer neuem Bauland stehen zu diesem Ziel im Widerspruch.

Eigentlich sollten die fruchtbarsten landwirtschaftlichen Flächen für eine Verbauung tabu sein. Doch in der Praxis scheint die Ausnahme fast die Regel zu sein. Das kritisieren zumindest Naturschützer am Beispiel der Adnetfelder, auf denen die Sonnenschutzfirma Schlotterer ihr drittes Werk errichten will. Das Verfahren zur Umwidmung von mehr als fünf Hektar Grünland in Gewerbegebiet und Verkehrsflächen läuft.

Österreich ist längst kein Selbstversorger mehr

Österreich habe seinen Status als Selbstversorger längst verloren, sagt Salzburgs Naturschutzbund-Vorsitzender Winfrid Herbst. "Jede ...