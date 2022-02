Wunsch nach Dezentralisierung: OGH soll von Wien nach Salzburg absiedeln

Das Land Salzburg will unter dem Schlagwort Dezentralisierung Arbeitsplätze in die Region verlagern. Ab dem nächsten Jahr soll das Übersiedeln in Teilbereichen der Landesverwaltung losgehen. Fromme Wünsche gibt es auch an den Bund.

SN/robert ratzer Salzburg hätte gerne ein Bundesmuseum oder ein Höchstgericht beheimatet. Es müsse nicht immer alles zwingend in Wien angesiedelt sein, heißt es.