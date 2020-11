Zahl der Spitalspatienten in Salzburg liegt 20 Prozent über der Prognose

In Salzburg wurde der fünfstufige Notfallplan für die Spitäler um eine sechste Stufe erweitert. Wo sich die Menschen anstecken, lässt sich in Salzburg derzeit kaum noch nachvollziehen.

Die Zahl jener Personen, die wegen einer Covid-Infektion in Spitalsbehandlung sind, steigt weiter. Am Sonntag waren es 118 Menschen, davon 17 auf der Intensivstation. Von Seiten der Spitäler wird aber betont, dass auch die Covid-Patienten auf den Normalstationen in einem schlechten Zustand seien und etwa Sauerstoff benötigten.

Externe Experten hatten für den Salzburger Landesmedizinstab errechnet, dass man bis zum 10. November jene Kapazitäten erschöpft haben werde, die zusätzlich für die Coronaversorgung geschaffen wurden. Allerdings hat sich die Prognose ...