Zahnspange: Keine Freude mit Salzburger "Fremdgängern"

Die Aufforderung von Gebietskrankenkassen-Obmann Andreas Huss, für die Gratis-Zahnspange künftig in andere Bundesländer auszuweichen, stößt nicht nur auf Gegenliebe.

Der Konflikt zwischen Gebietskrankenkasse (SGKK) und Zahnärztekammer geht weiter: Auslöser war, dass jene 13 Kieferorthopäden, die die "Gratis-Zahnspange" anboten, den entsprechenden Vertrag per 30. September gekündigt haben. Hintergrund ist ein Streit ums Geld. Verschärft hat sich der Konflikt durch den Aufruf von SGKK-Obmann Andreas Huss: Er hat Versicherte, die für ihre Kinder auch nach 1. Oktober eine Gratis-Spange wollen, zum "Fremdgehen" in andere Bundesländer aufgefordert: Seit Dienstag finden sich bereits sieben Namen von grenznahen Kieferorthopäden mit Kassenvertrag aus Oberösterreich, Kärnten, Tirol und der Steiermark auf der SGKK-Homepage. Ein Ausweichen nach Bayern ("Ärzte aus Freilassing wären hocherfreut, für Salzburger Kollegen einzuspringen") sei ebenso möglich, sagt Huss.

Allerdings: Wie ein Kieferorthopäde, der nicht genannt werden will, sagt, haben die grenznahen Ärzte keine Freude mit den "Fremdgängern" aus Salzburg. Bereits seit 9. Juli gibt es einen Brief der OÖ-Zahnärztekammer, in dem sich diese gegen eine solche "Mitbetreuung" von Salzburgern ausspricht. Tenor des Arztes: "Wir wissen gar nicht, dass wir da auf einer Liste der SGKK stehen. Wir wurden nie gefragt." Der Freilassinger Kieferorthopäde Peter Gassner sieht die Causa differenzierter: "Niemand von uns hat die Kapazität, die 1500 Patienten, die jetzt in der Luft hängen, zu behandeln. Ich allein könnte maximal 50 nehmen." Dass die Salzburger Kieferorthopäden aus dem Vertrag ausgestiegen sind, versteht er nicht: "Das war eine Kurzschlussreaktion." Eine durchschnittliche Behandlung bei Gassner kostet zwischen 3500 und 4000 Euro. Damit sei er ungefähr im Rahmen der SGKK-Abgeltung von 3612 Euro, rechnet er vor.