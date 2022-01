Katholiken ließen vor 100 Jahren keine Gottesdienste der Altkatholiken in der Bürgerspitalskirche in Hallein zu. Politisch war das folgenschwer.

Oftmalige Wechsel der Regierungen, der Bundeskanzler und Minister kennzeichneten die Politik der Ersten Republik Österreichs. Fünfzehn Mal wechselten die Bundeskanzler, am kürzesten war Walter Breisky nur einen Tag, vom 26. auf den 27. Jänner 1922, im Amt. Insofern sind die jüngsten Ereignisse in Österreich nichts Außergewöhnliches. Auch in den Ländern gab es Regierungskrisen mit Rücktritten, wie etwa vor genau 100 Jahren in Salzburg. Wegen des sogenannten "Halleiner Kirchenstreits" traten der christlichsoziale Landeshauptmann Oskar Meyer und seine christlichsozialen Regierungskollegen überraschend von ...