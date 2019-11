Die Raumnot im Schulzentrum Zell am See ist seit vielen Jahren ein Problem. Nach zahlreichen gescheiterten Ideen soll nun gebaut werden.

Derzeit fehlen im Schulzentrum Zell am See gleich hinter dem Rathaus vier Klassenräume. Unterrichtet wird deshalb auch im Zeichensaal, in einer Containerklasse im Hof und in den Gängen. Bürgermeister Andreas Wimmreuter (SPÖ) spricht von einem riesigen Platzproblem und großem Handlungsbedarf. ...