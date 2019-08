Straßwalchener erkunden neue Wege für mehr Mobilität - auch der Walsie-Bus ist im Gespräch.

Die Auflassung der Bahnhaltestelle Ederbauer, weniger Zughalte an den Bahnhöfen Straßwalchen und Steindorf: Die Straßwalchener haben in den vergangenen Jahren einige Rückschläge in Kauf nehmen müssen, was den öffentlichen Verkehr in ihrer Heimatgemeinde betrifft. Den Frust darüber bekam auch Bürgermeisterin ...