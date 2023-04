Ziele und Vorhaben der Salzburger Parteien im Klimaschutz

Plus

Die Scientists for Future fühlten den Parteien in puncto Klimapolitik auf den Zahn. Der so erstellte Katalog soll mit künftiger Politik verglichen werden.

BILD: SN/FRIDAYS FOR FUTURE SALZBURG Auf die Auswirkungen des Klimawandels auf den Tourismus machten Aktivisten der Fridays for Future am Donnerstag aufmerksam.