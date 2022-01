Zone für Windräder sorgt im Oberpinzgau für Aufregung

Im Oberpinzgau kursiert ein anonymes Schreiben, das vor einem geplanten Windpark warnt. Laut Politik und Salzburg AG gibt es gar kein Projekt.

Damit auch in Salzburg Windräder entstehen, hat das Land elf Vorrangzonen definiert, in denen die Genehmigung erleichtert werden soll. Eine der Zonen befindet sich im Oberpinzgau in den Gemeinden Mittersill und Bramberg: die Vorrangzone Resterhöhe-Ross-gruberkogel. Das ist auf dem Kamm der Grasberge nördlich der Salzach, großteils im Skigebiet Resterhöhe.

Nun kursiert im Oberpinzgau ein anonymes Schreiben, adressiert an "Liebe Naturfreunde, Bergfreunde, Skifreunde!" und gezeichnet mit "Für Alpen Energie ohne Windräder". Darin heißt es, auf der Resterhöhe seien acht ...