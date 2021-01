Zu viele Kinder in Salzburger Volksschule: Inspektor will Maskenpflicht

In Grödig wurden jede Woche mehr Kinder angemeldet, jetzt schritt der Inspektor ein: Wenn mehr als die Hälfte anwesend ist, droht die Maske.

Ein Brief der Schulleitung der Volksschule in Grödig hat am Mittwoch zu Verunsicherung bei einigen Eltern geführt. In dem Schreiben weist die Direktorin darauf hin, dass in allen Klassen, in denen mehr als die Hälfte aller Schüler anwesend ist, eine Maskenpflicht angeordnet werden könne. Wegen der vielen Anmeldungen von Kindern für die Betreuung gerate die Schule an Kapazitätsgrenzen. Vier Klassen könnten von der Maskenpflicht betroffen sein. Die Schulleiterin bittet in dem Schreiben darum, ob es nicht doch bei dem einen ...