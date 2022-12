Zubau kommt: Ansicht auf das Schloss Goldenstein ändert sich

Die in dem Schloss in Elsbethen beheimatete Mittelschule bekommt an der Südseite einen Anbau in Holz. Ende Jänner soll der Rohbau stehen.

SN/Robert Ratzer Logistisch ist die Baustelle schwierig: Der Kran musste vor dem Schloss Goldenstein aufgestellt werden. Der Innenhof bietet nicht genug Platz. Alle Bauteile müssen über das Gebäude in den Hof gehievt werden.