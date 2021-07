Zur Festspieleröffnung: Karajan-Platz symbolisch umbenannt

Mit der Aktion erneuerte der KZ-Verband zum Festspielauftakt seine Forderung nach einer Umbenennung von zumindest 13 NS-Straßen.

Ein Zimmer mit Blick auf Mönchsberg und Neutor, wie es derzeit etliche Promis, Betuchte und Staatsgäste in den Hotels Goldener Hirsch und Blaue Gans bewohnen, bot am Sonntagvormittag mehr als Festspielflair. Der KZ-Verband Salzburg verpasste dem Herbert-von-Karajan-Platz, an dem sich die Hotels befinden, vorübergehend den Namen des deutschen Dramatikers Bertold Brecht. Siegfried Trenker montierte das neue Schild in vier Metern Höhe und verlas danach die Argumente des KZ-Verbands für eine Umbenennung von zumindest 13 NS-Straßen in Salzburg.

Diese ...