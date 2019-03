Zusage fixiert: Bund zahlt die Hälfte für Planung und Bau der "U-Bahn" in Salzburg

Landeshauptmann, Verkehrslandesrat und Bürgermeister traten am Montag geeint im Verkehrsministerium auf. Es braucht Millionen aus Wien für Salzburgs Verkehrsprojekte. Für zwei Mega-Vorhaben fließt jetzt das Geld.

Nach etwas weniger als einer Stunde war das Gespräch auch schon wieder vorbei. Und es ist erfolgreich gelaufen, wie Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) schildert. "Es ist sehr positiv. Wir haben unterschrieben, auch der Minister. 50 Prozent der Planungs- und Baukosten für die Verlängerung der Lokalbahn bis zum Mirabellplatz kommen vom Bund", sagt Haslauer. Eine Zusicherung gebe es auch auf der Lokalbahnstrecke in den Flachgau. Dort ist ein zweigleisiger Ausbau Richtung Lamprechtshausen geplant, um den Takt verdichten zu können. Nach einer ersten groben Schätzung belaufen sich die Kosten auf rund 150 Millionen Euro. Auch hier wird der Bund die Hälfte beisteuern. "Das politische Bekenntnis ist da", sagt Haslauer. Wenn es gelinge, diese beiden Projekte umzusetzen, sei eine wirkliche attraktive Verbindung für Pendler geschaffen. "Das ist sehr positiv. Und es ist das, was wir uns gewünscht haben", sagt der Landeshauptmann.

Vorerst noch warten muss Salzburg aber auf eine lawinensichere Schienenverbindung beim Pass Lueg. Dort geht es um zwei Tunnel - zum einen für die Sicherheit, zum anderen für die Beschleunigung der Züge, damit man von Salzburg nach Zell am See nur noch rund eine Stunde (anstatt 1h20min) benötigt. "Dieses Vorhaben ist noch nicht im Rahmenplan der ÖBB enthalten. Aber die Planung soll jetzt in den Rahmenplan bis 2024 hineinkommen. Bis 2029 soll es eine Umsetzung geben", berichtet Haslauer. Hier werde es aber noch weitere Gespräche mit den ÖBB geben.

Quelle: SN