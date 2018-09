Zwei Entscheidungen, die keiner versteht

Die Stadt diskutiert am Tag des Radgipfels eine Kürzung des Radbudgets - und GKK und Zahnärzte offenbaren ihr Scheitern auf Kosten der Salzburger.

In ganz Österreich ist die Gratis-Zahnspange weiter selbstverständlich, nur in Salzburg nicht. Das muss man den Menschen in diesem Land erklären können - und es reicht nicht, dass Gebietskrankenkasse und Zahnärzte sich gegenseitig ausrichten, warum die jeweils andere Seite schuld daran ist. Beide haben die verdammte Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Salzburgerinnen und Salzburger eine österreichweit vereinbarte Leistung auch in Anspruch nehmen können - und nicht nach Bayern, Oberösterreich oder in die Steiermark fahren müssen. Bei allem Verständnis für Konflikte, Differenzen und Rivalitäten: Das kann es nicht gewesen sein. Also: Zurück an den Verhandlungstisch.