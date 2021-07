Zwei Jahre vor der Landtagswahl in Salzburg: Wen die Umfragen als Gewinner und Verlierer ausweisen

In den Parteizentralen wird heuer viel Geld in die Hand genommen für eine Standortbestimmung.

Jeder Parteigeschäftsführer hat sie, die Meinungsumfragen mit bunten Balken- und Tortengrafiken. Bei den Salzburger Parteien ist nach eineinhalb Jahren Coronapandemie und weniger als zwei Jahren vor der nächsten Landtagswahl nun eine Standortbestimmung gefragt.

Die SPÖ hat bereits im Spätherbst 2020 eine Umfrage ausgewertet - und hüllt sich aufgrund der Ergebnisse lieber in Schweigen. Die ÖVP hat soeben eine Umfrage in Auftrag gegeben und ist gerade mitten "im Feld", wie man so sagt. Grüne und Neos haben Ende Mai ...