Zwei Mill. Euro fließen in ein neues Ärztezentrum in Neumarkt

Der Salzburger Urologe Roman Szlauer hat die Initiative für das Ärztezentrum ergriffen: Im Neubau entstehen drei barrierefreie Ordinationen sowie zwei Mietwohnungen. Platz für weitere Gesundheitsdienstleister wird frei gehalten.

Der Salzburger Urologe Roman Szlauer investiert 2 Mill. Euro in ein neues Ärztezentrum in Neumarkt. In der Fassbinderstraße entsteht ein zweigeschoßiges Gebäude, das neben drei barrierefreien Ordinationen auch zwei Mietwohnungen umfassen wird.



Das neue Gesundheitszentrum soll Mitte 2023 fertig sein

Errichtet und betrieben wird das Gebäude von der Dr. Szlauer und Partner - Urologie, Kinderheilkunde und Allgemeinmedizin GmbH. Neben Szlauer sind Philipp Meißner (Facharzt für Urologie), Thomas Moser (Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe) sowie Barbara Volkmar (Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde) an Bord. Kapazitäten für weitere Gesundheitsdienstleister werden frei gehalten. Die Fertigstellung ist Mitte 2023 geplant.

Auf Nachhaltigkeit wird großer Wert gelegt

Die Planung stammt vom Planungsbüro X Architekten aus Linz. Ausführende Baufirma ist die RHZ Bau GmbH aus Salzburg. Bei der Errichtung wird auf Nachhaltigkeit geachtet: Das reicht von der Begrünung des Dachs inklusive Photovoltaikanlage bis zur Erdwärmepumpe in Verbindung mit Betonkernaktivierung. Regenwasser wird als Nutzwasser für den Sanitärbereich gesammelt.

Der nahe Bahnhof und Busterminal fußläufig erreichbar

Szlauer: "Neumarkt hat sich seit den 90er-Jahren immer mehr zu einem wichtigen Arzt- und Gesundheitszentrum im Flachgau und angrenzenden Oberösterreich entwickelt. Durch den Ausbau des Flachgauer Verkehrsknotens ist Neumarkt noch besser erreichbar und umfasst ein Einzugsgebiet von rund 70 Gemeinden." Bgm. Adi Rieger: "Mit dem Neubau wird ein gut gelegenes Zentrum für stark nachgefragte medizinische Fachgebiete geschaffen, das durch den nahen Bahnhof und Busterminal fußläufig bestens erreichbar ist."