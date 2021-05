Zwei Spitäler wachsen zusammen: Pläne für Übersiedelung des Unfallkrankenhauses nehmen Gestalt an

Es ist das Mega-Projekt im Gesundheitsbereich in Salzburg: Das UKH übersiedelt in den kommenden Jahren zur Gänze auf das Areal der Landeskliniken. Ab 2025 soll um 170 Millionen Euro ein neues Traumazentrum entstehen, in dem alle Unfallopfer künftig zentral versorgt werden. Nun räumt die Landesregierung das dafür notwendige Baurecht ein.

Wo landet man nach einem Unfall im Spital - im Landes- oder im Unfallkrankenhaus? Diese Frage stellt man sich meist erst dann, wenn es so weit ist. Politisch ist die Sache seit etlichen Jahren auf dem Tisch. Und zwar, weil Schritt für Schritt an einer Übersiedelung des Unfallkrankenhauses vom Rehrl-Platz auf das Gelände der Salzburger Landeskliniken nach Mülln bzw. Aiglhof gearbeitet wird. Bis 2029 soll hier ein orthopädisch-traumatologisches Zentrum entstehen, das auch benachbarte Fächer bündelt, wie Kieferchirurgie, Radiologie, Anästhesie, HNO ...