Zwei zusätzliche Gruppen - Kindergarten zieht ins alte Bezirksgericht in Thalgau

Nach Auflösung der früheren Bezirksgerichte im Flachgau wird noch über die Kaufpreise der Immobilien verhandelt. In Thalgau ist der Bedarf groß.

Lisa Frenkenberger (Vizebürgermeisterin) und Johann Grubinger (Bürgermeister) vor dem ehemaligen Bezirksgericht in Thalgau.

Im Kindergarten in Thalgau sind für kommenden Herbst Anmeldungen für zwei zusätzliche Gruppen eingegangen. Personal konnte bereits gefunden werden, wie die Gemeinde mitteilt. Aber in den bestehenden Einrichtungen, Kindergarten 1 und 2, ist kein Platz. Nun will man auf das ehemalige Gerichtsgebäude im Ortszentrum zurückgreifen.

Nachdem im März die Bezirksgerichte Thalgau, Oberndorf und Neumarkt am Wallersee in den neuen Standort nach Seekirchen übersiedelt sind, stehen die Gebäude leer. Wie Bund und Land im Jahr 2016 mit der Bundesimmobiliengesellschaft ...