Zweite blaue Liste tritt in Großgmain gegen FPÖ-Chefin Marlene Svazek an

Der 29-jährige Zimmerer und Nebenerwerbslandwirt Michael Moosbrugger ist Spitzenkandidat der Freien Partei Salzburg in Großgmain.

Nach der Wahl im März könnte die Gemeindevertretung in Großgmain bunt werden: Seit kurzem ist fix, dass neben ÖVP, SPÖ, FPÖ und der neuen Grünen-Liste TÖV auch die Freie Partei Salzburg (FPS) kandidiert. Die Bürgermeisterwahl, bei der neben Ortschef Sebastian Schönbuchner (ÖVP) und Stefan Haslauer (SPÖ) auch FPÖ-Landesparteichefin Marlene Svazek antritt, lässt FPS-Spitzenkandidat Michael Moosbrugger aber aus: "Das wäre zu viel Aufwand." Der 29-Jährige ist Zimmerer im Magistrat Salzburg und Nebenerwerbsbauer. Punkten will er mit leistbarem Wohnen und Kritik am geplanten Luxushotel: "Es gehört etwas gemacht für den Tourismus im Ort, aber nicht so." Auf der Liste ist auch der bisherige FPS-Mandatar Ludwig Göllner (66): "Ich bin der Entdecker von Marlene Svazek. Ich habe sie 2011 gefragt, ob sie der FPÖ beitreten will, und geschaut, dass sie einen Ferialjob im FPÖ-Klub kriegt. So hat ihre Karriere begonnen."