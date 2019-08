Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner will im nächsten Jahr eine Shared-Space-Zone vor dem Haus der Natur umsetzen. Und er will den Verkehr in der Innenstadt umleiten.

SN/robert ratzer Das „Kranzlfahren“ in der Innenstadt soll in wenigen Wochen vorbei sein. Beim Franz-Josefs-Kai (direkt beim Rot-Kreuz-Parkplatz) sollen Autolenker wieder geradeaus fahren dürfen.