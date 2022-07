Zweitwohnsitze: VfGH kippt Teil des Salzburger Raumordnungsgesetzes

Auslöser dafür, dass sich die Höchstrichter dem ROG in Salzburg widmeten, war ein Fall aus Bad Hofgastein. 3015 Zweitwohnsitze wurden 2019 nach einem Aufruf des Landes legalisiert - wie sich jetzt herausstellt war das verfassungswidrig.

2018 trat in Salzburg ein neues Raumordnungsgesetz in Kraft. Ein Herzstück dessen waren Verschärfungen bei Zweitwohnsitzen. Unter anderem gab das Land illegalen Zweitwohnungsbesitzern 2019 ein Jahr lang Zeit, um sich freiwillig zu melden. Wer sich "outete", der konnte seinen Zweitwohnsitz ordentlich deklarieren und damit "rechtmäßig" besitzen. 3015 Zweitwohnsitze - so viele Eigentümer hatten sich gemeldet - wurden auf diese Weise "legalisiert". Sie dürfen diesen Wohnsitz zwar in direkter Linie vererben, aber nicht mehr als solchen verkaufen (es muss sonst ein ...